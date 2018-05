Condividi | Luigi Cella 21:42 L'opinione di Luigi Cella Lascio un Parco più grande e autorevole



Lascio l’incarico per motivi strettamente personali, ringrazio tutti coloro che mi hanno consentito di lavorare in questo ente, ringrazio la struttura e tutto il personale che ho avuto modo di conoscere nella sua dedizione al lavoro e professionalità e che spero presto possa trovare la stabilità lavorativa definitiva. Ringrazio il consiglio direttivo e il direttore per l’ottimo lavoro svolto insieme e per i risultati raggiunti in questo anno di attività da me presieduta.



Credo che questo ente stia crescendo e aumentando di autorevolezza e auspico che chi mi succederà possa trovare nuove occasioni per proseguire nel rilancio di questo territorio dall’immensa ricchezza non solo di tipo naturalistico-ambientale, ma anche culturale e di comunità che amano la loro terra e vogliono contribuire a farla crescere, maturando anche occasioni di sviluppo socio-economico. Lascio un ente con i conti in ordine e con una struttura organizzativa efficiente ed all’altezza del ruolo.



Un ringraziamento particolare vada anche a tutti gli operatori economici che gravitano all’interno del percorso del marchio di qualità ambientale, alle guide del Parco e a tutti gli interlocutori istituzionali con i quali abbiamo avuto di confrontarci. Non ultimo un ringraziamento al Sindaco e all’amministrazione comunale tutta e all’assessorato regionale della difesa dell’Ambiente con il quale l’Ente Parco ha aperto una nuova strada di proficuo dialogo istituzionale.



*ex presidente del Parco Regionale di Porto Conte