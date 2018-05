video Condividi | S.O. 21:00 Lab boat, le immagini ad Alghero



Il progetto "Lab boat-navigare con la scienza", promosso ed organizzato dal Crs4 e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, arriva ad Alghero. Il progetto vede impegnata la barca a vela Adriatica, utilizzata nella trasmissione "Velisti per caso", nel periplo della Sardegna fino al 10 maggio, con a bordo studenti e ricercatori che durante la traversata si cimenteranno in laboratori didattici. Le immagini della tappa in Riviera del Corallo