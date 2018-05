Condividi | Red 20:08 Ieri, nella massima assise isolana, si è costituito il gruppo “Fratelli d’Italia Sardegna”, composto dal capogruppo Paolo Truzzu, da Gianni Lampis e Gennaro Fuoco, con l’adesione tecnica di Marcello Orrù Nuovo gruppo consiliare in Regione



CAGLIARI – Ieri (mercoledì), in Consiglio regionale si è costituito il nuovo gruppo: “Fratelli d’Italia Sardegna”. Ne fanno parte i consiglieri Paolo Truzzu (eletto capogruppo), Gianni Lampis e Gennaro Fuoco, con l’adesione tecnica di Marcello Orrù.



CAGLIARI – Ieri (mercoledì), in Consiglio regionale si è costituito il nuovo gruppo: "Fratelli d'Italia Sardegna". Ne fanno parte i consiglieri Paolo Truzzu (eletto capogruppo), Gianni Lampis e Gennaro Fuoco, con l'adesione tecnica di Marcello Orrù.

Nella foto: il neocapogruppo Paolo Truzzu