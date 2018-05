Condividi | S.O. 16:06 Nell´ottica del rafforzamento della mission con l´allargamento ai privati, novità importanti nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero Meta: lascia Scioni, porte aperte a Cadeddu



ALGHERO - Tutto come previsto e annunciato. Si allarga e rafforza la "mission" della Fondazione Alghero e guarda concretamente ai privati. In quest'ottica sono da leggere le novità che riguardano il Consiglio di Amministrazione fino a oggi composto da Raffaele Sari Bozzolo, Renata Fiamma ed Efisio Scioni.



Rimette infatti il proprio incarico nelle mani dell'azionista di riferimento (il Comune di Alghero) l'architetto con esperienza nel campo dei beni culturali e artistici, Efisio Scioni, in carica dal luglio del 2016. Dimissioni che potrebbero aprire le porte nel Cda all'attuale presidente della Confcommercio provinciale, l'algherese Massimo Cadeddu.



Del suo possibile ingresso in Fondazione si parla ormai da qualche mese, precisamente dal gennaio scorso quando a Porta Terra ci fu l'attesa "fumata bianca" tra pubblico e privato [



Nella foto: Efisio Scioni con Renata Fiamma