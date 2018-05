video Condividi | Red 16:23 Questa mattina, Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza uno dei simboli storici della città di Alghero. Transennata la zona, si è proceduto ad un sopralluogo Calcinacci dalla Torre di Porta Terra



ALGHERO – Questa mattina (giovedì), i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono dovuti intervenire nel pieno centro cittadino. Infatti, il maltempo che sta colpendo in questi giorni la Sardegna, ha causato la caduta di alcuni calcinacci da uno dei monumenti più storici ed identificativi della città di Alghero: la torre di Porta Terra.



I Vigili del fuoco hanno quindi transennato la zona, per evitare potenziali pericoli ai tanti passanti che transitano nella trafficata arteria cittadina. Questa mattina, si è anche proceduto ad un sopralluogo per capire meglio la situazione. Ovviamente, visto il valore storico-culturale della torre, tutto è stato compiuto con il massimo dell'attenzione, evitando interventi invasivi sulla struttura.



