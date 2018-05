Condividi | Red 17:49 Più di quattrocento giovani velisti hanno invaso il porto toscano per questo evento, che vede lo Yacht club Alghero presente con due suoi atleti nella Categoria Juniores, Lorenzo Spiga e Valerio Travaglini Trofeo Optimist a Livorno: Alghero presente



ALGHERO - Conclusa con cinque prove per ciascuna categoria (Juniores e Cadetti) la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport, disputata da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio a Livorno. Più di quattrocento giovani velisti hanno invaso il porto toscano per questo evento, che vede lo Yacht club Alghero presente con due suoi atleti nella categoria Juniores, Lorenzo Spiga e Valerio Travaglini, rispettivamente 77esimo e 143esimo su 216 concorrenti. Bellissima esperienza ed ora tutti pronti per lo Zonale di Cagliari, in programma questo fine settimana.



