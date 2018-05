Condividi | Red 17:18 Venerdì 11 maggio, per il Jazz club network 2018, salirà sul palco del locale algherese il Craig Taborn “Heroics quartet”, con lo stesso Taborn, Chris Speed, Chris Lightcap e David King Jazz: Craig Taborn al Poco loco



ALGHERO - Venerdi 11 maggio, alle 22.30, al Poco loco di Alghero è in programma il penultimo appuntamento della rassegna “Jazz club network”. Riflettori puntati sul pianista Craig Taborn (già eccellente accompagnatore di artisti come James Carter, Tim Berne e Dave Holland), alla testa del suo quartetto in un progetto sonoro che esalta le sua straordinaria versatilità d’interprete e la sua capacità di sintetizzare in una cifra personale e originale le derive del pianismo contemporaneo.



Sul palco, con il brillante interprete della tastiera, il batterista Dave King (dei Bad Plus) ed il polistrumentista Chris Speed, con Chris Lightcap al contrabbasso. E' tutto pronto per un intrigante itinerario, in cui la melodia si sposa al groove tra suggestioni della world music ed una matrice inconfondibilmente jazzistica.



Le alchimie sonore del Craig Taborn Heroics Quartet caratterizzano l’album “Daylight Ghosts” (Ecm), in cui confluiscono le differenti ascendenze musicali dei quattro artisti, dal jazz al rock all’elettronica, per disegnare evocative e “spettrali” atmosfere. Il biglietto d'ingresso costa 10euro.



