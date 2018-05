Condividi | Red 16:11 Alessandro Ledda, allievo della Quarta A del Liceo Classico “G.Manno”, si è classificato al primo posto nella Graduatoria regionale nella categoria riservata agli studenti del secondo triennio degli istituti “non specializzati in chimica”. Le Finali nazionali sono in programma da mercoledì 16 a venerdì 18 maggio a Roma Giochi della chimica: un algherese ai Nazionali



ALGHERO - Alessandro Ledda, allievo della Quarta A del Liceo Classico “G.Manno”, si è classificato al primo posto nella Graduatoria regionale dei Giochi della chimica, nella categoria riservata agli studenti del secondo triennio degli istituti “non specializzati in chimica”. Il liceale sarà premiato sabato 5 maggio, alla Cittadella universitaria di Monserrato e parteciperà alle Finali nazionali, che si svolgeranno a Roma, da mercoledì 16 a venerdì 18 maggio.



I Giochi della chimica, nati in veneto nel 1984 e divenuti un evento nazionale nel 1987, sono rivolti a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori italiane, hanno l’obiettivo di stimolare nei giovani l’interesse per questa disciplina e si articolano in tre fasi, una regionale, una nazionale ed una internazionale, suddivise in tre categorie: “Categoria A: studenti del primo biennio”, “Categoria B: studenti del secondo triennio degli istituti non specializzati in chimica”, “Categoria C: studenti del secondo triennio degli istituti ad indirizzo chimico”. Organizzati dalla Società chimica italiana, su affidamento del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, recentemente sono stati inseriti tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori.



Così commenta il risultato di Ledda la sua insegnante di chimica Tonina Cau, particolarmente orgogliosa per essere riuscita a suscitare nel suo alunno entusiasmo e passione per la materia: «Ci godiamo questo risultato, che è davvero ragguardevole, considerando che i partecipanti alla fase regionale nella sua categoria erano ben ottancinque, provenienti da ogni tipologia di liceo. Sono certa che Alessandro sta già studiando con impegno per prepararsi ad affrontare al meglio la prova nazionale». Un successo più che meritato per lo studente algherese, stimato da tutti i suoi insegnanti e dai suoi compagni di classe per la serietà con cui affronta gli impegni scolastici dedicandosi ad approfondimenti autonomi non solo nella chimica (che certamente è la sua passione), ma in tutte le materie del Liceo Classico. Ed ancora una conferma sulla validità degli studi classici, che offrono una forma mentis tale da poter affrontare con successo anche sfide che esulano dagli studi strettamente umanistici. Grande soddisfazione del dirigente scolastico dell’Istituto “E.Fermi” Antonio Uda, per i successi degli alunni di tutti e tre i licei cittadini in prestigiose competizioni, nella specificità dei differenti indirizzi di studio, e di tutti gli insegnanti del “Manno” fieri degli eccellenti risultati dei propri alunni.



Nella foto: Alessandro Ledda Commenti ALGHERO - Alessandro Ledda, allievo della Quarta A del Liceo Classico “G.Manno”, si è classificato al primo posto nella Graduatoria regionale dei Giochi della chimica, nella categoria riservata agli studenti del secondo triennio degli istituti “non specializzati in chimica”. Il liceale sarà premiato sabato 5 maggio, alla Cittadella universitaria di Monserrato e parteciperà alle Finali nazionali, che si svolgeranno a Roma, da mercoledì 16 a venerdì 18 maggio.I Giochi della chimica, nati in veneto nel 1984 e divenuti un evento nazionale nel 1987, sono rivolti a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori italiane, hanno l’obiettivo di stimolare nei giovani l’interesse per questa disciplina e si articolano in tre fasi, una regionale, una nazionale ed una internazionale, suddivise in tre categorie: “Categoria A: studenti del primo biennio”, “Categoria B: studenti del secondo triennio degli istituti non specializzati in chimica”, “Categoria C: studenti del secondo triennio degli istituti ad indirizzo chimico”. Organizzati dalla Società chimica italiana, su affidamento del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, recentemente sono stati inseriti tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori.Così commenta il risultato di Ledda la sua insegnante di chimica Tonina Cau, particolarmente orgogliosa per essere riuscita a suscitare nel suo alunno entusiasmo e passione per la materia: «Ci godiamo questo risultato, che è davvero ragguardevole, considerando che i partecipanti alla fase regionale nella sua categoria erano ben ottancinque, provenienti da ogni tipologia di liceo. Sono certa che Alessandro sta già studiando con impegno per prepararsi ad affrontare al meglio la prova nazionale». Un successo più che meritato per lo studente algherese, stimato da tutti i suoi insegnanti e dai suoi compagni di classe per la serietà con cui affronta gli impegni scolastici dedicandosi ad approfondimenti autonomi non solo nella chimica (che certamente è la sua passione), ma in tutte le materie del Liceo Classico. Ed ancora una conferma sulla validità degli studi classici, che offrono una forma mentis tale da poter affrontare con successo anche sfide che esulano dagli studi strettamente umanistici. Grande soddisfazione del dirigente scolastico dell’Istituto “E.Fermi” Antonio Uda, per i successi degli alunni di tutti e tre i licei cittadini in prestigiose competizioni, nella specificità dei differenti indirizzi di studio, e di tutti gli insegnanti del “Manno” fieri degli eccellenti risultati dei propri alunni.Nella foto: Alessandro Ledda