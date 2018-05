Condividi | Red 15:06 Da domani, il giovane velista Domenico Caparrotti sarà in gara alla regata La Duecento di Caorle, a bordo del suo Mini “Yacht club Riviera del corallo”, con Manuel Polo Un giovane algherese a La Duecento di Caorle



ALGHERO - Prima di immergersi nella preparazione dell'esame di maturità all’Istituto Nautico di Porto Torres, il 18enne velista algherese Domenico Caparrotti, domani, venerdì 4 maggio, dovrà affrontare un'altra impegnativa prova formativa per il suo curriculum marittimo: la partecipazione alla 24esima edizione de La Duecento. La prestigiosa regata internazionale, organizzata dal Circolo nautico Porto Santa Margherita, che partirà da Caorle con rotta su Grado ed il passaggio all’isola di Sansego, in Croazia, 200miglia da percorrere a bordo del Mini “Yacht club Riviera del corallo”, insieme a Manuel Polo. Una manifestazione di rilievo nel panorama velico, come dimostra il numero dei partecipanti: oltre settanta equipaggi.



Per Domenico, la partecipazione a La Duecento sarà un'esperienza ricca di stimoli per la sua carriera da velista. Una navigazione iniziata da piccolo, a sette anni scivolava sulle acque di Alghero con l'Optimist, poi il passaggio al Laser. Tanto mare e tante onde, poi dai quindici anni è sbocciata la passione per la vela d'altura offshore: a diciassette sale sul podio della Round Sardinia race, la circumnavigazione della Sardegna in senso antiorario. Una prova agonistica che ha convinto Caparrotti a sposare la Classe Mini (si intende quella formata da barche da 6,50metri, ovvero dei gusci di noce) e pensare alle prime regate oceaniche.



Fino alla costruzione del progetto legato alla Mini Transat, la regata delle regate per la classe ed una delle transoceaniche più dure ed impegnative. Non solo un sogno, ma un traguardo che vuole raggiungere e tagliare. La comunità algherese sostiene Domenico (che recentemente, nella Sala conferenze de Lo Quarter, ha partecipato ad un'iniziativa con il navigatore oceanico Gaetano Mura, l'unico sardo ad aver partecipato alla Mini Transat) e vuole contribuire a tagliare il traguardo. Credono nel giovane velista la Fondazione Alghero, il Consorzio Porto di Alghero ed un'azienda della green economy, l'Obloo.



Nella foto: Domenico Caparrotti
Commenti