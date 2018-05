Condividi | Red 14:46 La Tenenza di Sarroch della Guardia di finanza ha scoperto un´azienda, evasore totale, che ha occultato oltre 792mila euro al Fisco. Una seconda società, invece, non ha dichiarato canoni di locazione per 96mila euro Scoperte evasioni fiscali per quasi 900mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà commerciali, scoprendo un’evasione fiscale di oltre 888mila euro. In un primo intervento, i finanzieri hanno messo sotto la lente d’ingrandimento una società di Cagliari operante nei campi della ristorazione e dell’offerta di servizi ricettivi. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.



Durante le attività ispettive, è emerso che, seppur la contabilità fosse correttamente tenuta, la società aveva omesso di presentare la prevista dichiarazione dei redditi al fisco: le poste di bilancio erano quindi compilate, i costi ed i ricavi annotati, ma la dichiarazione dei redditi non era stata ne redatta, ne tantomeno presentata e, conseguentemente, non sono nemmeno state versate le relative imposte. La ditta verificata, non avendo rispettato la normativa fiscale e disattendendo agli obblighi dichiarativi e di versamento dei tributi, è risultata evasore totale per l’annualità sottoposta a controllo. Le operazioni di servizio hanno consentito di constatare la sottrazione al fisco di ricavi per complessivi 792.196euro.



In un secondo intervento, i finanzieri hanno sottoposto a controllo una società di Cagliari, operante nel settore della ristorazione, andando a verificare la regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione in affitto di immobili. Il controllo si è basato sul confronto tra il contenuto del contratto di affitto e la dichiarazione dei redditi del locatore: a fronte di un formale accordo, che obbligava il locatario a pagare un canone di affito mensile al conduttore, quest’ultimo ometteva di dichiarare questi redditi, non inserendoli nella dichiarazione. Al termine delle attività ispettive, sono stati constatati 96mila euro di ricavi non dichiarati al fisco per l’annualità sottoposta a controllo. Commenti CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà commerciali, scoprendo un’evasione fiscale di oltre 888mila euro. In un primo intervento, i finanzieri hanno messo sotto la lente d’ingrandimento una società di Cagliari operante nei campi della ristorazione e dell’offerta di servizi ricettivi. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.Durante le attività ispettive, è emerso che, seppur la contabilità fosse correttamente tenuta, la società aveva omesso di presentare la prevista dichiarazione dei redditi al fisco: le poste di bilancio erano quindi compilate, i costi ed i ricavi annotati, ma la dichiarazione dei redditi non era stata ne redatta, ne tantomeno presentata e, conseguentemente, non sono nemmeno state versate le relative imposte. La ditta verificata, non avendo rispettato la normativa fiscale e disattendendo agli obblighi dichiarativi e di versamento dei tributi, è risultata evasore totale per l’annualità sottoposta a controllo. Le operazioni di servizio hanno consentito di constatare la sottrazione al fisco di ricavi per complessivi 792.196euro.In un secondo intervento, i finanzieri hanno sottoposto a controllo una società di Cagliari, operante nel settore della ristorazione, andando a verificare la regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione in affitto di immobili. Il controllo si è basato sul confronto tra il contenuto del contratto di affitto e la dichiarazione dei redditi del locatore: a fronte di un formale accordo, che obbligava il locatario a pagare un canone di affito mensile al conduttore, quest’ultimo ometteva di dichiarare questi redditi, non inserendoli nella dichiarazione. Al termine delle attività ispettive, sono stati constatati 96mila euro di ricavi non dichiarati al fisco per l’annualità sottoposta a controllo.