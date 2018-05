Condividi | Red 18:21 Domani mattina, il settore Verde pubblico del Comune di Sassari abbatterà una pianta malata. Si tratta di un intervento programmato nella manutenzione straordinaria delle alberate cittadine Piazza Castello, giù la palma di 2 metri



SASSARI – Domani, venerdì 4 maggio, alle 8.30, il settore Verde pubblico del Comune di Sassari abbatterà una palma malata in Piazza Castello. Si tratta di un intervento programmato nella manutenzione straordinaria delle alberate cittadine.



È stata compiuta un’ispezione dettagliata della palma e l'analisi del fusto ha messo in evidenza la presenza di due cavità (una alla base in corrispondenza del colletto e l'altra a circa 2metri di altezza), che si sviluppano anche all'interno del fusto. Nella cavità superiore, si dipartono delle lesioni, che fanno ritenere che la carie si stia espandendo lungo il fusto della pianta.



Elementi che hanno convinto gli esperti sulla necessità di abbattere la palma, per la sicurezza di cose e persone. Durante le operazioni di abbattimento, la zona interessata verrà messa in sicurezza per l'incolumità dei passanti.