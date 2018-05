Condividi | M.R. 12:33 Dimissioni irrevocabili per il presidente del Parco Regionale di Porto Conte, Gigi Cella, in carica dal febbraio 2017. Con la sua guida il parco ha avviato importanti progetti Parco Porto Conte: dimissioni per Gigi Cella



ALGHERO - Un anno e mezzo scarso può essere un tempo troppo limitato per incidere. Non è capitato a Gigi Cella, presidente dal 2017 a Casa Gioiosa, sede operativa del Parco regionale di Porto Conte, che lascia una struttura amministrativa ed organizzativa decisamente migliorata.



Con la sua guida, il Parco ha avviato importanti progetti. In sintonia con l’Amministrazione Bruno ha portato alla stabilizzazione il personale precario ed inaugurato eventi in grado di valorizzare l’immenso patrimonio ambientale.



Nelle prossime settimane, sarà l'Assemblea del Parco a ratificare le dimissioni irrevocabili di Cella ed indicare il nuovo componente del Consiglio d’amministrazione. In pole position Gavino Scala, già consigliere comunale ad Alghero per lunghi anni.



Nella foto: il Cda presieduto da Luigi Cella Commenti ALGHERO - Un anno e mezzo scarso può essere un tempo troppo limitato per incidere. Non è capitato a Gigi Cella, presidente dal 2017 a Casa Gioiosa, sede operativa del Parco regionale di Porto Conte, che lascia una struttura amministrativa ed organizzativa decisamente migliorata.Con la sua guida, il Parco ha avviato importanti progetti. In sintonia con l’Amministrazione Bruno ha portato alla stabilizzazione il personale precario ed inaugurato eventi in grado di valorizzare l’immenso patrimonio ambientale.Nelle prossime settimane, sarà l'Assemblea del Parco a ratificare le dimissioni irrevocabili di Cella ed indicare il nuovo componente del Consiglio d’amministrazione. In pole position Gavino Scala, già consigliere comunale ad Alghero per lunghi anni.Nella foto: il Cda presieduto da Luigi Cella