Domani sera, nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari, per il sesto appuntamento della manifestazione, si esibirà un duo di fisarmonica e pianoforte, Giancarlo Calabria e Simone Pagani Proseguono i Concerti di primavera



SASSARI - Un'insolita formazione per il sesto appuntamento dei “Concerti di primavera”, la stagione proposta dall'Associazione Ellipsis, in collaborazione con il Conservatorio “Canepa” e con il Liceo “Azuni”, con il patrocinio ed il sostegno di Mibact, della Regione autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Il duo formato da Giancarlo Calabria alla fisarmonica e Simone Pagani al pianoforte si esibirà per la rassegna dei Concerti di primavera, domani, venerdì 4 maggio, alle 21, nella Sala “Pietro Sassu” del Conservatorio.



In programma: César Franck (Preludio, fuga e variazione op.18) ed Astor Piazzolla (Vuelvo al sur), Bernhard Molique (Sei pezzi caratteristici op.61). Ed ancora, Astor Piazzolla (Aconcagua concerto), Luigi Lanaro (Oci ciornia), Zequinha Abreu (Tico-tico) e Richard Galliano (Tango pour Claude).



