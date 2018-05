Condividi | Red 11:14 Domani sera, le sale della Pinacoteca comunale Carlo Contini, in Via Sant´Antonio, il Centro culturale Man Ray preenterà il libro di Wanda Nazzari Quel centro al centro: se ne parla ad Oristano



ORISTANO – Domani, venerdì 4 maggio, alle 18.15, nella Pinacoteca comunale Carlo Contini, in Via Sant’Antonio, ad Oristano, il Centro culturale Man Ray presenterà il libro “Quel centro al centro-Un posto in trincea”, di Wanda Nazzari, progetto editoriale, grafica e fotografia di Stefano Grassi, prefazione di Maria Paola Masala, postfazione di Mariolina Cosseddu. Quattrocentocinquanta pagine e più di mille fotografie, oltre vent'anni di storia dell'Arte contemporanea in Sardegna, vista attraverso le dinamiche del Centro Man Ray.



Un racconto mai monotono, grazie a tanti artisti, che hanno dato il loro contributo negli anni. Il libro si avvale dell’apporto storico e scientifico di curatori, storici dell’arte e giornalisti che hanno collaborato con il Centro.



