Sardegna-Tunisia: si intensificano le relazioni

CAGLIARI - «Crediamo molto alla cooperazione euromediterranea e in particolare a quella con i nostri vicini della sponda sud. L’esistenza di programmi così concreti testimonia l’importanza della cooperazione ai vari livelli, da quello economico a quello sociale ed ambientale». Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru durante l’incontro, nella Sala Emilio Lussu, a Villa Devoto, con la delegazione tunisina, guidata dal segretario generale del Governatorato di Jendouba Tarek Ghodhbani, e costituita da rappresentanti di istituzioni, enti ed associazioni di categoria ed imprenditori. Richiamando la missione della Sardegna a Tunisi, nel marzo 2016, in rappresentanza della Conferenza italiana delle Regioni e delle Province autonome e la presentazione del programma di cooperazione euromediterraneo Eni Cbc Med 2014-2020, di cui la Sardegna è Autorità di gestione, Pigliaru ha poi aggiunto: «i progetti di cooperazione hanno senso nella misura in cui possono crescere e ci aiutano a crescere. Sardegna e Tunisia hanno ampie opportunità di collaborare in maniera efficace e contro ogni chiusura, per ricevere vantaggi reciproci». All'incontro, erano presenti l’assessore regionale agli Affari generali Filippo Spanu, con i dirigenti ed i funzionari dell’Amministrazione regionale che seguono direttamente il programma, il coordinatore del Piano Sulcis Salvatore Cherchi ed Emilio Gariazzo, sindaco di Iglesias e presidente del Consorzio promozione attività universitarie Sulcis-Iglesiente, partner del progetto.



La delegazione sarà impegnata, fino a domani, venerdì 4 maggio, in una serie di incontri istituzionali e visite in diverse cooperative ed aziende sarde con sede nel Sulcis-Iglesiente ed operanti principalmente nel settore agricolo e nell’ambito dell’agroalimentare, per un proficuo trasferimento di informazioni ed esperienze. La visita rientra nel progetto Partenariati di cooperazione decentrata in materia di sviluppo locale innovativo basato sull’economia sociale e solidale in Tunisia che coinvolge la Regione Sardegna ed il Governatorato di Jendouba. «Da questo progetto - ha sottolineato Spanu - scaturisce un utilissimo scambio di esperienze nella tessitura, nell’apicoltura e nell’agroalimentare di qualità. Stiamo ragionando insieme sulle prospettive di sviluppo dei nostri territori e l’intervento rappresenta un modello e una base per dare ulteriore slancio ai rapporti tra Sardegna e Tunisia. Tutto questo nella consapevolezza che per affrontare i cambiamenti epocali che investono il continente africano e porre un argine al fenomeno delle migrazioni è fondamentale intensificare i rapporti che generano positive ricadute nei territori».



È la terza volta in poco meno di un anno che le due parti si confrontano: il primo incontro si è svolto in Sardegna dal 2 al 9 luglio 2017; a seguire il confronto in Tunisia dal 31 ottobre al 5 novembre 2017 e poi l'attuale momento di dialogo, dal 27 aprile al 4 maggio. È già operativo un laboratorio tecnico chiamato a valutare le idee progettuali che stanno emergendo dalle visite e dalle frequenti interlocuzioni. ll progetto di cooperazione, che ha una durata di ventiquattro mesi, è da inquadrare nella strategia del presidente Pigliaru e della Giunta di dialogo verso la sponda nord dell’Africa e verso l’Africa subsahariana per aprire l’Isola alle relazioni che possono portare vantaggi reciproci. Va inquadrato negli accordi di partenariato promossi dalle regioni italiane coordinate dalla Sardegna, nell'ambito della Conferenza delle Regioni.



L’obiettivo del progetto “Partenariati di cooperazione decentrata in materia di sviluppo locale innovativo basato sull’economia sociale e solidale in Tunisia” è quello di contribuire a migliorare la qualità dello sviluppo nel territorio di Jendouba. Nel contempo l’intervento mira a valorizzare nel Sulcis-Iglesiente le nuove ed innovative forme di crescita economica. L’attuazione delle attività è affidata al Consorzio Ausi che si avvale della collaborazione della Kip international school. Il progetto è stato finanziato dal Ministero degli Affari esteri, con la Regione ed il Consorzio Ausi. Le risorse disponibili ammontano a 440mila euro. Le attività prevedono, nello specifico, moduli di interazione strutturata tra le due parti finalizzati al miglioramento delle capacità di programmazione e realizzazione di azioni di sviluppo territoriale. Il Governatorato di Jendouba, nel nord-ovest del paese, è a 150chilometri dalla capitale Tunisi. Ha una popolazione di 400mila abitanti ed un’economia basata sulla produzione agricola. Confina con l’est dell’Algeria con una zona frontaliera di 135chilometri ed al nord si affaccia verso l’Europa, attraverso il Mediterraneo, con un litorale di 25chilometri.



