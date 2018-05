Condividi | Red 7:09 Entrano nel vivo le iniziative promosse per la ricorrenza. La rassegna è incentrata sulla musica d´arte e da oggi, propone un cartellone di produzioni originali, prime esecuzioni assolute e grandi ospiti tra cui la violinista e compositrice giapponese Mari Kimura Musicanova per i 50 anni del Canepa



SASSARI - Nel 1968, nasceva a Sassari il Conservatorio musicale Luigi Canepa e la rassegna Musicanova 2018, che anche quest’anno coordina le principali iniziative dell’Istituto dedicate alla musica d’arte, è dedicata ad un anniversario sicuramente importante anche per la storia culturale del territorio. Questa edizione, organizzata dai dipartimenti di Musica d’insieme, Musica elettronica, Teoria e composizione, rispetta comunque le linee guida del progetto: la presenza di proposte legate alla musica moderna e contemporanea, che integrano la formazione didattica con l’esecuzione di musiche nuove, spesso commissionate appositamente, che affiancano il repertorio storico del secolo scorso. Inoltre, da sottolineare, oltre alle numerose prime esecuzioni assolute, anche la presenza di importanti esordi nazionali per opere di autori storici nel panorama musicale internazionale. Gli anniversari contemplano inevitabilmente e doverosamente il ricordo. Per questo, Musicanova apre oggi (giovedì) con un omaggio al percussionista Roberto Pellegrini, uno dei pionieri della musica contemporanea nella regione, affidato alla classe di Percussioni dell’Istituto con la generosa partecipazione di vari ospiti, che sono stati a lui legati affettivamente e professionalmente.



Il secondo appuntamento, venerdì 11, è dedicato all’Ensemble di Musica contemporanea del Conservatorio, realtà consolidata della Scuola, che quest’anno eseguirà il brano vincitore del concorso interno di composizione e sarà ospite di un’analoga iniziativa a Torino, per la prima volta al di fuori dei confini regionali. Un evento speciale, sonorizzerà gli spazi interni ed esterni dell’Istituto dal pomeriggio di venerdì 8 giugno fino a sera: cinquanta brani in prima esecuzione assoluta per i cinquant'anni del Conservatorio Luigi Canepa, scritti da decine di compositori coinvolgendo tutte le classi della Scuola, rappresentano un omaggio moderno dal sapore antico, quando la musica scritta per l’occasione era una presenza quasi obbligatoria per qualunque ricorrenza importante. L’ospite internazionale di quest’anno, che terrà anche un seminario dedicato, sarà, mercoledì 27 giugno, la violinista e compositrice giapponese Mari Kimura. Ben conosciuta nel campo della musica per computer interattiva, è improvvisatrice, didatta e prima esecutrice per molte composizioni di importanti autori contemporanei: un’occasione sicuramente unica per ascoltare dal vivo un’artista così attiva a livello internazionale nel campo delle nuove musiche.



