I Giovani architetti si riuniscono ad Alghero

ALGHERO - Pensi che la Sardegna abbia bisogno dell’architettura? Vuoi raccontare la tua passione e le tue competenze? Questa è l’occasione giusta per farti conoscere e mostrare quanto vali: Gias-Associazione Giovani architetti della Sardegna promuove, in occasione dell’evento “Il tempo di un caffè”, sabato 19 maggio, alle 17.30, un incontro fra i giovani professionisti e gli abitanti di Alghero. Consapevoli che le comunità e le città della Sardegna abbiano necessità di architetti che si occupino della rigenerazione di luoghi pubblici e privati, sarai per una giornata il punto di riferimento per la comunità di Alghero, ascoltando i problemi di vita quotidiana, che verranno proposti e raccontando agli interlocutori come un buon progetto architettonico vada oltre la semplice edilizia e possa essere la soluzione per migliorare la loro qualità abitativa. Sarà un'occasione importante per il giovane professionista di mettersi in “gioco” e dimostrare le proprie capacità.



Verrà messo a disposizione degli architetti uno spazio all’interno del locale/caffetteria “L’Alguer cafè”, in Via Vittorio Emanuele 2, ad Alghero. L’iscrizione all’evento è gratuita, aperta a tutti gli architetti iscritti al Gias (e chi non è ancora iscritto può farlo mandando una richiesta via e-mail all’Associazione, compilando l’apposito modulo di adesione presente sul sito internet), con età non superiore ai quarantacinque anni alla data della pubblicazione del bando. L’architetto sarà libero di raccontarsi e rispondere nella maniera e con i mezzi che riterrà più opportuni, schizzi, casi studio, modelli ecc., con l’unico vincolo di non poter superare i 20' per ciascuna “chiaccherata”. I primi cinque partecipanti all’iniziativa avranno in omaggio un libro della collana tecnica Hoepli.



Le adesioni dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo web dell'Associazione info@giasardegna.it entro giovedì 17 maggio. Entro le quarantotto ore successive alla ricezione dalla e-mail, sarà cura della Gias inoltrare al partecipante una ricevuta di avvenuta iscrizione. Si è deciso di circoscrivere le possibili tematiche che verranno affrontate durante l'evento: distribuzione degli spazi interni di un abitazione: arredi, illuminazione, materiali; risparmio energetico: vantaggi, sgravi fiscali, certificazione energetica; aspetti tecnici di una pratica, agibilità, ristrutturazioni, piano casa. Alla scadenza dei termini, gli aderenti verranno contattati per definire gli ultimi dettagli e l'invio del materiale di supporto alle tematiche da affrontare.