Condividi | Red 9:06 Ancora un mese in musica ad Alghero: almeno otto eventi dal vivo per il Miramare gastro & music pub. Nella Riviera del corallo, la scelta è unire l´arte e la cultura all´intrattenimento, e su questo principio il locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi prosegue nella propria programmazione Maggio in musica al Miramare



ALGHERO - Ancora un mese in musica ad Alghero: almeno otto eventi dal vivo in programma a maggio per il Miramare gastro & music pub. Nella Riviera del corallo, la scelta è unire l'arte e la cultura all'intrattenimento, e su questo principio il locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi prosegue nella propria programmazione. Intanto lo scorso week-end è andato in scena venerdì l'omaggio ai Queen, con l'esibizione deiQueen in rock–a Magic tribute, per la rassegna Friday tribute night, uno show davvero curato in ogni particolare sia musicale, sia vocale e scenico. Il giorno successivo, a farla da padrone è stato il concerto cantericcio e ballabile di Carletto e i suoi Mostri, mentre il 1 maggio le sonorità in acustico del duo Sheila Casu e Bachisio Ulgheri.



Questo fine settimana, sul palco due progetti musicali di grande spessore. Domani, venerdì 4 maggio, i Cover Garden (la band algherese più apprezzata ed ascoltata in tutta la Sardegna, composta da Giuliano Madau, Gian Luca Dedola, Gianluca Porcu e Daniele Piu) torna al Miramare con il proprio repertorio completamente aggiornato e dal gusto contemporaneo. Il giorno successivo, invece, il live dei Senza base, la più longeva band del nord Sardegna capace di unire e far ballare varie generazioni sotto il grande tetto del pop-rock italiano ed internazionale.



Il calendario del mese prosegue con la 21esima tappa del Friday tribute night, la rassegna che porta ad Alghero i più importanti tributi musicali presenti sul territorio sardo, in programma per venerdì 11 marzo con l'anteprima assoluta dello spettacolo Italian rock rhreebute; sabato 12, per la prima volta, gli Scacco matto; venerdì 17, tornano i Cabbijos da Porto Torres, in versione quintetto; sabato 18 è dedicato alle sonorità degli Anni Ottanta con The Rubik's tube, per la prima volta in città. Nell'ultimo fine settimana di maggio, il Miramare chiuderà la stagione dei live in elettrico al chiuso con la Hollywood band e con il tributo ufficiale sardo agli 883 ed a Max Pezzali dei Tieni il tempo, sabato 26.



Nella foto: i Cover garden Commenti ALGHERO - Ancora un mese in musica ad Alghero: almeno otto eventi dal vivo in programma a maggio per il Miramare gastro & music pub. Nella Riviera del corallo, la scelta è unire l'arte e la cultura all'intrattenimento, e su questo principio il locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi prosegue nella propria programmazione. Intanto lo scorso week-end è andato in scena venerdì l'omaggio ai Queen, con l'esibizione deiQueen in rock–a Magic tribute, per la rassegna Friday tribute night, uno show davvero curato in ogni particolare sia musicale, sia vocale e scenico. Il giorno successivo, a farla da padrone è stato il concerto cantericcio e ballabile di Carletto e i suoi Mostri, mentre il 1 maggio le sonorità in acustico del duo Sheila Casu e Bachisio Ulgheri.Questo fine settimana, sul palco due progetti musicali di grande spessore. Domani, venerdì 4 maggio, i Cover Garden (la band algherese più apprezzata ed ascoltata in tutta la Sardegna, composta da Giuliano Madau, Gian Luca Dedola, Gianluca Porcu e Daniele Piu) torna al Miramare con il proprio repertorio completamente aggiornato e dal gusto contemporaneo. Il giorno successivo, invece, il live dei Senza base, la più longeva band del nord Sardegna capace di unire e far ballare varie generazioni sotto il grande tetto del pop-rock italiano ed internazionale.Il calendario del mese prosegue con la 21esima tappa del Friday tribute night, la rassegna che porta ad Alghero i più importanti tributi musicali presenti sul territorio sardo, in programma per venerdì 11 marzo con l'anteprima assoluta dello spettacolo Italian rock rhreebute; sabato 12, per la prima volta, gli Scacco matto; venerdì 17, tornano i Cabbijos da Porto Torres, in versione quintetto; sabato 18 è dedicato alle sonorità degli Anni Ottanta con The Rubik's tube, per la prima volta in città. Nell'ultimo fine settimana di maggio, il Miramare chiuderà la stagione dei live in elettrico al chiuso con la Hollywood band e con il tributo ufficiale sardo agli 883 ed a Max Pezzali dei Tieni il tempo, sabato 26.Nella foto: i Cover garden