Natura e poesia, ma anche esibizioni cinofile nel settimo week-end di Emozioni di primavera. Per il ciclo di appuntamenti di "Borgate in festa", domenica a Guardia Grande, in programma la manifestazione "Faghinde e mandighende" Emozioni di primavera: atto 7 al Parco



ALGHERO - Un altro week-end di Emozioni di primavera denso di iniziative quello che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 maggio. Diversi gli appuntamenti che si terranno tra Casa Gioiosa ed il territorio del Parco, tra emozionanti escursioni all’aria aperta, esibizioni cinofile ed il grande appuntamento all’insegna della buona cucina e tradizione “Faghinde e mandighende”, che si svolgerà nella borgata di Guardia Grande. Per sabato, a Casa Gioiosa, oltre la consueta apertura dei musei e vari allestimenti, dalle 14, è prevista l’esibizione cinofila a cura dell’associazione “Balto cinofila”, con prove di addestramento di cani pastore. Alle 17,30, “Poesia e musica” iniziativa a cura dell’associazione Fidapa. Domenica, invece, Casa Gioiosa sarà sempre aperta con i suoi musei ed allestimenti dalle 10 alle 18.



Sempre a Casa Gioiosa, dalle 10 alle 13, esibizione di agility dog a cura dell’associazione Comunicanem. Nello specifico, verrà eseguita una dimostrazione di Paragility dog ed interventi assistiti con gli animali (Pet therapy), con la partecipazione dei ragazzi dell'associazione Pensiero felice. Le attività saranno guidate dai professionisti dell'equipe Iaa del Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari e delle associazioni Amici per la pet di Cagliari ed Unichentu di Nuoro, che interverranno con i cani abilitati per gli Iaa. Inoltre, sarà presente uno stand informativo e di sensibilizzazione e diffusione della cultura cinofila con educatore cinofilo a disposizione dei visitatori, per consigli vari su piccole problematiche nella gestione del proprio cane. Verranno poi allestiti percorsi ludici educativi a sei zampe in cui i visitatori, accompagnati dai loro cani, potranno cimentarsi in giochi e percorsi da affrontare insieme. Ci sarà anche “tricks e dog dance”: un modo divertente per imparare e divertirsi con il proprio cane e giochi di fiuto ed attivazione mentale.



Per il ciclo "Borgate in festa", domenica, sarà il turno di "Faghinde e mandighende", manifestazione enogastronomica e della cultura agropastorale, che si svolgerà a Guardia Grande, con la partecipazione delle aziende certificate con marchio del Parco di Porto Conte. Per gli amanti delle escursioni, da segnalare una nuova escursione a Torre della Pegna, su prenotazione, telefonando al numero 331/3400862.