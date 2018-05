Condividi | P.P. 20:20 Presi di mira il "Nero Cafè" e un negozio di abbigliamento in pieno centro. Sfondata la vetrata, rubati numerosi capi di marca. Quelli su via Sassari però non sarebbero casi isolati Alghero: doppio colpo in pieno centro



ALGHERO - Malviventi scatenati durante la notte ad Alghero. Doppio colpo nei giorni in pieno centro città, tra la via Sassari e Largo San Francesco. Presi di mira il "Nero Cafè" e un noto negozio di abbigliamento.



I malintenzionati hanno prima forzato l'ingresso del bar, portando via il fondo cassa, per poi sfondare la vetrata posteriore del negozio. Rubata in questo caso gran parte della merce esposta. Malviventi che, con tutta probabilità, sono stati disturbati nel momento della fuga.



Secondo le prime indiscrezioni, infatti, avrebbero abbandonato per strada un sacco con numerosi capi. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili. Quelli su via Sassari però non sarebbero casi isolati: denunciati altri episodi di scasso in attività commerciali, bar e residenze private.



