Lido, scempio fronte mare ad Alghero

ALGHERO - Ci sono quelle cose che nonostante passino gli anni, non ci si riesce mai a dare una spiegazione logica. Ecco, la storia recente del Lido è una di quelle. Inspiegabile come un privato possa tenere sotto scacco una porzione tanto ambita di spiaggia.



Ma altrettanto inspiegabile è pesare come i competenti uffici demaniali regionali, provinciali e comunali, possano permettere simili scempi su un litorale urbano così prezioso. Perdi più in un comune che fa del turismo una delle fonti più importanti della propria economia. Eppure basterebbe volgere lo sguardo all'ultimo decennio per constatare in che condizioni si ritrova lo storico stabilimento balneare del Lido.



Nonostante un progetto di riqualificazione approvato, infatti, l'impatto che l'immobile ha sulla città è devastante. Muri parzialmente sfondati, tetti sventrati e mai coperti, recinzioni perenni: è la discutibile, ma fin troppo indecorosa, situazione in cui versa una delle zone più frequentate dai turisti della Riviera del Corallo.