Al Mut una guida per i bambini

STINTINO - Raccontare la storia della Tonnara Saline. Descrivere i tonnarotti, il loro lavoro, spiegare come avveniva la pesca del tonno. Sono gli obiettivi del libro “Coloriamo il Mut, piccola guida del Museo della Tonnara di Stintino”, che sarà presentato a bambine e bambini venerdì 4 maggio alle ore 10.30 presso la sala conferenze del Mut. La guida, edita da Edes, è anche un albo da colorare, dedicato alle piccole visitatrici e ai piccoli visitatori del Mut. Scritta da Salvatore Rubino, Esmeralda Ughi e Selena Ughi, con la consulenza della piccola Noemi Asara, la guida è disegnata da Camilla Calì.



All'incontro sarà presente l'assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Stintino Antonella Mariani. Parteciperanno, inoltre, le scolaresche di Stintino. Il calendario del Mut proseguirà sabato 5 maggio alle 18.30 con l'inaugurazione della mostra temporanea “Attraverso i miei occhi. Diario di viaggio di un medico”. L'esposizione, curata da Paolo Greco e Maura Fiamma, si compone delle foto di Saverio Bellizzi, medico epidemiologo formatosi tra Londra e Sassari, che negli ultimi 15 anni ha viaggiato dal Vietman allo Yemen, dalla Guinea alla Sierra Leone, dall'Etiopia a Capo Verde.



