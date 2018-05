Condividi | Red 22:08 Venerdì pomeriggio, nell´Aula, magna, verrà presentato “Storia della facoltà di Giurisprudenza dell´Università di Sassari”, il libro di Antonello Mattone. Prevista la partecipazione del presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Grossi Uniss: Giurisprudenza in un libro



SASSARI - Venerdì 4 maggio, alle 16.30, nell’Aula magna dell’Università degli studi di Sassari, in Piazza Università, si terrà la presentazione del libro di Antonello Mattone “Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari (secoli XVI-XX)”, edito da “Il Mulino” (Bologna).



Parteciperà all’iniziativa, presiedendo e concludendo i lavori, Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, accademico dei Lincei e già ordinario di Storia del diritto italiano nell’Università di Firenze.



Dopo i saluti del rettore Massimo Carpinelli e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo di Sassari Gian Paolo Demuro, interverranno i professori Omar Chessa (per il Diritto pubblico), Gian Paolo Demuro (Diritto penale) e Virgilio Mura (Filosofia del diritto). Ed ancora, Antonio Serra per le discipline civilistiche e processualcivilistiche e Francesco Sini per le materie storico-giuridiche.