Condividi | Red 20:28 L´edizione 2018 della kermesse è in programma sabato 5 maggio, alle 21, in Piazza Fiume. Attesa per la presenza dello Zoo di 105. Un’iniziativa targata Privilege events, fortemente voluta dal presidente dell’associazione Maximiliano Caggiari A Sassari si elegge Miss mondo Sardegna



SASSARI - Sabato 5 maggio, alle 21. Save the date. Una serata da non perdere, quella che il gruppo Privilege events ha scelto di regalare alla sua Sassari, con la finale del concorso Miss mondo Sardegna, che da due anni gestisce con grandi soddisfazioni. Piazza Fiume tornerà ad illuminarsi fino a tarda sera, come successe nel 2016 in occasione di Ciao Darwin Sassari. Allora arrivò dalla Penisola una coppia di dj amati tra i giovanissimi; quest’anno è la volta dello Zoo di 105, con i Pippo Palmieri e Paolo Noise, che intratterranno i presenti con le loro gag a suon di musica e risate.



Intanto le ragazze. Saranno una trentina e provengono dalle tappe di selezione tenutesi nell’Isola negli ultimi mesi. Le vincitrici della serata potranno accedere alle fasi finali del concorso nazionale che si terrà a Gallipoli nella prima decade di giugno. Tra le “vecchie glorie” che interverranno alla serata (ma solo di titolo, perché sono in realtà tutte giovani e bellissime): Silvia Senes, Enrica Cabriolu (Miss mondo Sardegna 2016), Marianna Spezzigu (Miss mondo Sardegna 2017) e Chiara Spanu (Miss Urban art 2017).



Lo Zoo di 105 salirà sul palco a seguire e, tra un remix, uno sketch e svariati gadget che verranno distribuiti al pubblico presente, traghetterà la piazza verso una notte indimenticabile che proseguirà poi nelle sale del Blu star Dolce vita di Ossi, per chiunque vorrà continuare a ridere e ballare in compagnia dei due DJ del famoso network radiofonico italiano. Un’iniziativa targata Privilege events, fortemente voluta dal presidente dell’associazione Maximiliano Caggiari e dal numeroso gruppo di collaboratori, ma anche dall’Amministrazione comunale di Sassari, che da subito ha scelto di dare spazio, in città, alla finale regionale di uno tra i concorsi di bellezza più gettonati.



Nella foto: le miss di una precedente edizione Commenti SASSARI - Sabato 5 maggio, alle 21. Save the date. Una serata da non perdere, quella che il gruppo Privilege events ha scelto di regalare alla sua Sassari, con la finale del concorso Miss mondo Sardegna, che da due anni gestisce con grandi soddisfazioni. Piazza Fiume tornerà ad illuminarsi fino a tarda sera, come successe nel 2016 in occasione di Ciao Darwin Sassari. Allora arrivò dalla Penisola una coppia di dj amati tra i giovanissimi; quest’anno è la volta dello Zoo di 105, con i Pippo Palmieri e Paolo Noise, che intratterranno i presenti con le loro gag a suon di musica e risate.Intanto le ragazze. Saranno una trentina e provengono dalle tappe di selezione tenutesi nell’Isola negli ultimi mesi. Le vincitrici della serata potranno accedere alle fasi finali del concorso nazionale che si terrà a Gallipoli nella prima decade di giugno. Tra le “vecchie glorie” che interverranno alla serata (ma solo di titolo, perché sono in realtà tutte giovani e bellissime): Silvia Senes, Enrica Cabriolu (Miss mondo Sardegna 2016), Marianna Spezzigu (Miss mondo Sardegna 2017) e Chiara Spanu (Miss Urban art 2017).Lo Zoo di 105 salirà sul palco a seguire e, tra un remix, uno sketch e svariati gadget che verranno distribuiti al pubblico presente, traghetterà la piazza verso una notte indimenticabile che proseguirà poi nelle sale del Blu star Dolce vita di Ossi, per chiunque vorrà continuare a ridere e ballare in compagnia dei due DJ del famoso network radiofonico italiano. Un’iniziativa targata Privilege events, fortemente voluta dal presidente dell’associazione Maximiliano Caggiari e dal numeroso gruppo di collaboratori, ma anche dall’Amministrazione comunale di Sassari, che da subito ha scelto di dare spazio, in città, alla finale regionale di uno tra i concorsi di bellezza più gettonati.Nella foto: le miss di una precedente edizione