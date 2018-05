Condividi | Red 19:27 Giovedì mattina, l´Aula magna dell´Università degli studi di Cagliari ospiterà il convegno “Corruzione. Antitesi della coscienza civile”. L'iniziativa si pone in linea di continuità con quella organizzata lo scorso anno A Cagliari si parla di corruzione



CAGLIARI - Giovedì 3 maggio, alle 9, l'Aula magna dell'Università degli studi di Cagliari ospiterà il convegno “Corruzione. Antitesi della coscienza civile”. L'evento, organizzato dall'Ateneo e dal Comando regionale Sardegna della Guardia di finanza, si prefigge di mantenere vivo il dibattito su un tema così importante ai fini della convivenza civile.



L'iniziativa si pone in linea di continuità con quella organizzata lo scorso anno, ma intende affrontare la tematica non più sul piano giuridico, ma nella prospettiva storica e sociale.



Dopo l'introduzione del rettore Maria Del Zompo, interverranno il generale di Brigata Bruno Bartoloni, il comandante regionale Sardegna Francesco Maceri, il preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna Francesca M.Crasta, l'ordinario di Storia della filosofia dell'UniCa Aldo Accardo, l'ordinario di Storia contemporanea dell'UniCa Marco Cocco, il sostituto procuratore della Repubblica nel Tribunale di Cagliari Antonietta Bussi ed il procuratore regionale per la Sardegna della Corte dei conti.