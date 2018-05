Condividi | Red 18:22 Partiranno nelle prossime settimane gli interventi di manutenzione al verde pubblico cittadino, in particolare il taglio dell´erba, che con le forti piogge degli ultimi giorni è cresciuta in diverse zone di Sassari, in misura anche maggiore rispetto agli anni scorsi Sassari: al via gli sfalci in città



SASSARI - Partiranno nelle prossime settimane gli interventi di manutenzione al verde pubblico cittadino, in particolare il taglio dell'erba, che con le forti piogge degli ultimi giorni è cresciuta in diverse zone di Sassari, in misura anche maggiore rispetto agli anni scorsi. «Attualmente il Comune di Sassari non può contare su operai da impiegare nei lavori al verde pubblico, perché i fondi regionali sono stati impegnati per sovvenzionare il reddito di inclusione sociale Reis - spiega il primo cittadino Nicola Sanna - Grazie al programma LavoRas, avremo una nuova e ampia disponibilità di maestranze da destinare costantemente agli interventi manutentori, anche se per soli otto mesi».