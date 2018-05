Condividi | Red 13:37 Nell´ambito della profonda riorganizzazione della struttura amministrativa cui ha dato corso all´atto del primo insediamento la Giunta Bruno, si estendono i servizi demografici e di Stato civile, finora assicurati dalle delegazioni di Fertilia e Santa Maria la Palma, con la costituzione di uffici polifunzionali in grado di garantire più servizi con una maggiore qualità e tempestività InfoAlghero: più servizi nelle borgate



ALGHERO - Più servizi per i cittadini dell'agro algherese e di Fertilia, anche a domicilio, effettuati con maggiore qualifica ed in orari più flessibili. Prende avvio in questi giorni il servizio sperimentale che estende l'InfoAlghero negli uffici comunali decentrati. Si tratterà di una conversione graduale, che richiederà un periodo iniziale di fisiologico “rodaggio” dovuto alla progressiva implementazione dei servizi offerti all'utenza. La svolta impressa dallo scorso anno in città, mirata all'avvicinamento dei servizi pubblici ai cittadini ha garantito un notevole risparmio di risorse ed una maggiore efficienza: più qualità ed efficacia nel funzionamento della macchina burocratica e soprattutto integrazione tra uffici comunali.



Sono le basi da cui parte nei prossimi giorni il rinnovato servizio nei due uffici polifunzionali nella Città di fondazione di Fertilia e nella borgata di Santa Maria la Palma, le cui sedi comunali amplieranno la gamma di servizi a disposizione dei residenti ed implementeranno le informazioni rivolte ai turisti. Gli sportelli territoriali “InfoAlghero” offriranno tutti i giorni (esclusa la domenica), oltre ai servizi demografici (anche su prenotazione), primo contatto e prima informazione su tutti i servizi comunali, orientamento e prenotazione con gli uffici amministrativi, prenotazione di certificati, attestati, permessi, carte di identità elettroniche, ritiro su prenotazione di certificati, ritiro e primo supporto alla compilazione della modulistica.



A questo, si aggiunge un ulteriore passo verso l’avvicinamento dell’ente ai cittadini con l'innovativo servizio “Il Comune a casa”. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, nelle sedi di Fertilia e Santa Maria la Palma, verranno svolti servizi a domicilio, su prenotazione, inerenti consegna certificati, ritiro modulistica o supporto nella compilazione degli atti, riservati ad ultra 65enni, persone affette da disabilità o malattia e famiglie costituite da almeno tre figli. «Si tratta di un'innovazione storica per il Comune di Alghero, che avvicina realmente gli uffici pubblici alle famiglie, nel solco dell'efficienza amministrativa e organizzativa. Un passaggio fondamentale che segue lo sblocco delle assunzioni, la riorganizzazione dei settori e rende più moderna e flessibile la macchina amministrativa. Un'innovazione - conclude il sindaco Mario Bruno - resa possibile grazie all'importante lavoro di programmazione e coordinamento svolto in questi anni dalla segreteria generale ed all'impegno dei dipendenti comunali, sempre più motivati e responsabili». Commenti ALGHERO - Più servizi per i cittadini dell'agro algherese e di Fertilia, anche a domicilio, effettuati con maggiore qualifica ed in orari più flessibili. Prende avvio in questi giorni il servizio sperimentale che estende l'InfoAlghero negli uffici comunali decentrati. Si tratterà di una conversione graduale, che richiederà un periodo iniziale di fisiologico “rodaggio” dovuto alla progressiva implementazione dei servizi offerti all'utenza. La svolta impressa dallo scorso anno in città, mirata all'avvicinamento dei servizi pubblici ai cittadini ha garantito un notevole risparmio di risorse ed una maggiore efficienza: più qualità ed efficacia nel funzionamento della macchina burocratica e soprattutto integrazione tra uffici comunali.Sono le basi da cui parte nei prossimi giorni il rinnovato servizio nei due uffici polifunzionali nella Città di fondazione di Fertilia e nella borgata di Santa Maria la Palma, le cui sedi comunali amplieranno la gamma di servizi a disposizione dei residenti ed implementeranno le informazioni rivolte ai turisti. Gli sportelli territoriali “InfoAlghero” offriranno tutti i giorni (esclusa la domenica), oltre ai servizi demografici (anche su prenotazione), primo contatto e prima informazione su tutti i servizi comunali, orientamento e prenotazione con gli uffici amministrativi, prenotazione di certificati, attestati, permessi, carte di identità elettroniche, ritiro su prenotazione di certificati, ritiro e primo supporto alla compilazione della modulistica.A questo, si aggiunge un ulteriore passo verso l’avvicinamento dell’ente ai cittadini con l'innovativo servizio “Il Comune a casa”. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, nelle sedi di Fertilia e Santa Maria la Palma, verranno svolti servizi a domicilio, su prenotazione, inerenti consegna certificati, ritiro modulistica o supporto nella compilazione degli atti, riservati ad ultra 65enni, persone affette da disabilità o malattia e famiglie costituite da almeno tre figli. «Si tratta di un'innovazione storica per il Comune di Alghero, che avvicina realmente gli uffici pubblici alle famiglie, nel solco dell'efficienza amministrativa e organizzativa. Un passaggio fondamentale che segue lo sblocco delle assunzioni, la riorganizzazione dei settori e rende più moderna e flessibile la macchina amministrativa. Un'innovazione - conclude il sindaco Mario Bruno - resa possibile grazie all'importante lavoro di programmazione e coordinamento svolto in questi anni dalla segreteria generale ed all'impegno dei dipendenti comunali, sempre più motivati e responsabili».