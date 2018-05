video Condividi | Red 12:07 E´ stata chiusa precauzionalmente al transito veicolare la strada che collega la zona di Sant´Anna con Salondra, nel tratto dove il torrente è esondato. Pioggia incessante su tutto il territorio di Alghero. Le immagini Sant´Anna-Salondra strada chiusa



ALGHERO - Pioggia incessante da lunedì notte sulla città di Alghero. E' stata chiusa precauzionalmente al transito veicolare la strada che collega la zona di Sant'Anna con Salondra, nel tratto dove il torrente è esondato. Criticità si segnalano anche in località Monte Ricciu, in località Monte Agnese sulla strada vicinale Salto Don Peppino (dove è stato chiuso l'attraversamento del Rio Calvia) e nella borgata di Sa Segada (in prossimità dell'attraversamento del Rio Filibertu). Prosegue pertanto su tutto il territorio comunale di Alghero l'attento monitoraggio dei corsi d'acqua, fiumi, canali urbani ed extraurbani, zone costiere, con il coordinamento del Centro operativo comunale attivo per le funzioni base come previsto dal Piano di Protezione civile. Le attività proseguono ininterrottamente da martedì mattina a sicurezza dei cittadini, con il coinvolgimento della Compagnia barracellare, della Polizia locale e delle associazioni di protezione civile "Era", "Agriambiente" ed "Angeli Custodi".