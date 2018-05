Condividi | Mimmo Pirisi 12:41 L'opinione di Mimmo Pirisi LavoRas, per Alghero occasione da non perdere



Ancora una volta un plauso all’assessore regionale Cristiano Erriu che, insieme all’Anci e ovviamente al via libera del presidente Pigliaru, ha realizzato il progetto “LavoRas”, che darà una seria e determinata boccata d’ossigeno rispetto al più grave problema della Sardegna, che è la disoccupazione. In totale, 45milioni resi disponibili tramite bando pubblicato in questi giorni dall’Insar, con i Comuni che avranno trenta-quarantacinque giorni per ottenere i finanziamenti per poter dare 3.500 posti di lavoro in tutta la Sardegna. Per Alghero un'occasione da non perdere, vista anche la somma (un milione e 300mila euro) messa a disposizione della Rete metropolitana, che ricade anche in questo territorio. L’Amministrazione dovrà usare anche questo sistema per arginare la diffusa assenza di lavoro e anche l’emigrazione di tanti giovani che, anche grazie a questa misura, possono trovare giovamento per avviare qualche progetto lavorativo. I settori di intervento sono i più vari e completi, dunque spetterà all’Amministrazione, e anche al sollecito delle categorie produttive e anche singoli rappresentanti politici e della società, proporre idee e soprattutto partecipare ai bandi che il Comune dovrà immediatamente realizzare per non perdere neanche un euro di quelle messi a disposizione dalla Regione.



*capogruppo Partito democratico Alghero