"Gaza e la resistenza artistica nella città assediata" è il titolo dell´incontro in programma domani sera, a ResPublica-Distretto della creatività, con Mohammed Hassona Giovedì ad Alghero, incontro con artista di Gaza



ALGHERO - Mohammed Hassona è un giovane artista di Gaza, che con le sue opere grafiche ha fatto conoscere al mondo la situazione reale della sua città. ResPublica ha organizzato fin dal 2015 le mostre delle sue opere, ma senza la presenza dell'autore a causa della chiusura della città, assediata dal 2007.



Dopo sei anni di tentativi e di inviti internazionali, ora Hassona è finalmente potuto uscire dalla sua città, con un regolare visto della autorità, e ha raggiunto l'Italia. Attualmente si trova in Sardegna, dove terrà alcuni incontri di informazione, tra cui quello programmato per domani, giovedì 3 maggio, alle 19.30, a ResPublica-Distretto della creatività, in Piazza Pino Piras, ad Alghero. Il giovane porterà la testimonianza diretta della vita quotidiana nella sua città, parlerà dei suoi studi, della sua generazione, che viene definita “generazione Oslo”, perché nata e cresciuta dopo gli accordi di pace di Oslo che si sono rivelati un fallimento.



Con questa eccezionale testimonianza diretta, si avrà l'opportunità di ricostruire un'immagine diversa della Striscia di Gaza, rispetto a quella che viene di solito diffusa attraverso i media, soprattutto in questi giorni di manifestazioni della popolazione gazawi con la “Grande marcia del ritorno”. Durante l'incontro, Mohammed Hassona presenterà le sue opere grafiche e risponderà alle domande del pubblico.



Nella foto: un particolare di "Gazathere is hope", di Mohammed Hassona