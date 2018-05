video Condividi | S.O. 9:02 Urbanistica, Ferrara (M5S): rischio caos



Alcuni stralci dell´intervento del portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale ad Alghero in occasione del convegno organizzato da Legambiente sull´urbanistica in Sardegna. Ferrara davanti all´assessore regionale Cristino Erriu elenca tutta una serie di criticità da lui riscontrate nella proposta di legge all´attenzione del Consiglio regionale e avverte sul «rischio caos»