Condividi | Red 13:09 Il sassofonista sbarca nell´Isola, alla testa del suo quartetto, domani sera al Jazzino di Cagliari, sotto le insegne del Jazz club network del Cedac. Ed è subito “Groovin´ up!” Musica: Claudio Jr De Rosa in Sardegna



CAGLIARI - Note improvvisate con il Claudio Jr De Rosa Jazz 4et, domani, giovedì 3 maggio, alle 20.30, al Jazzino di Via Carloforte 74-76, a Cagliari, per un nuovo appuntamento del Jazz club network firmato Cedac, nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Sotto i riflettori, il 26enne brillante sassofonista e compositore vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, alla testa del suo quartetto che schiera Alessio Busanca al pianoforte, Francesco Galatro al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria, per un itinerario sonoro sulle tracce di “Groovin' up!”, l'album d'esordio (per l'etichetta Incipit records, in collaborazione con LemonJazz).



Intriganti ballads (come la struggente “Closed eyes”, dedicata alle vittime del tragico attentato di Parigi) e metriche travolgenti, con la performance dell'affiatato ensemble che sposa invenzione e tradizione, con un'inedita versione di “I hear a rhapsody”, di George Fragos, Jack Baker e Dick Gasparre, accanto ai pezzi originali. Dopo il successo dello Zadeno trio, con Alessandra Lazzarotto ed Alessio Bruno (in tour da maggio con il nuovo album), Claudio Jr De Rosa, artista emergente, già affermatosi sulla ribalta internazionale, da vita ad una nuova formazione con brani scritti per una rigorosa e vigorosa sezione ritmica che si intreccia alla voce del sax tra suggestivi assoli ed un felice interplay.



Vincitore del 1st Asian saxophone congress di Taiwan, del Premio nazionale Chicco Bettinardi e del Louis van Dijk jazz award nel 2016 e del Leiden jazz award nel 2015, il musicista (tra i primi dieci “Italian emerging artists” nel sondaggio di Musica jazz) vive tra Olanda ed Italia dal 2013, alternando l'intensa attività concertistica alle registrazioni in studio, e portando avanti e collaborando a diversi progetti. “Groovin' up!”, primo album del Claudio Jr De Rosa Jazz 4et, mette in luce le peculiarità dell'ensemble, in un riuscito amalgama sonoro caratterizzato da una ricca tavolozza espressiva, che spazia dalle atmosfere quasi lunari di “Interlude” alla malia dell'emblematica e coinvolgente “The Case”, fino all'irresistibile “Ja-Ma-La-Ma!”.



Nella foto: Claudio Jr De Rosa Commenti CAGLIARI - Note improvvisate con il Claudio Jr De Rosa Jazz 4et, domani, giovedì 3 maggio, alle 20.30, al Jazzino di Via Carloforte 74-76, a Cagliari, per un nuovo appuntamento del Jazz club network firmato Cedac, nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Sotto i riflettori, il 26enne brillante sassofonista e compositore vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, alla testa del suo quartetto che schiera Alessio Busanca al pianoforte, Francesco Galatro al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria, per un itinerario sonoro sulle tracce di “Groovin' up!”, l'album d'esordio (per l'etichetta Incipit records, in collaborazione con LemonJazz).Intriganti ballads (come la struggente “Closed eyes”, dedicata alle vittime del tragico attentato di Parigi) e metriche travolgenti, con la performance dell'affiatato ensemble che sposa invenzione e tradizione, con un'inedita versione di “I hear a rhapsody”, di George Fragos, Jack Baker e Dick Gasparre, accanto ai pezzi originali. Dopo il successo dello Zadeno trio, con Alessandra Lazzarotto ed Alessio Bruno (in tour da maggio con il nuovo album), Claudio Jr De Rosa, artista emergente, già affermatosi sulla ribalta internazionale, da vita ad una nuova formazione con brani scritti per una rigorosa e vigorosa sezione ritmica che si intreccia alla voce del sax tra suggestivi assoli ed un felice interplay.Vincitore del 1st Asian saxophone congress di Taiwan, del Premio nazionale Chicco Bettinardi e del Louis van Dijk jazz award nel 2016 e del Leiden jazz award nel 2015, il musicista (tra i primi dieci “Italian emerging artists” nel sondaggio di Musica jazz) vive tra Olanda ed Italia dal 2013, alternando l'intensa attività concertistica alle registrazioni in studio, e portando avanti e collaborando a diversi progetti. “Groovin' up!”, primo album del Claudio Jr De Rosa Jazz 4et, mette in luce le peculiarità dell'ensemble, in un riuscito amalgama sonoro caratterizzato da una ricca tavolozza espressiva, che spazia dalle atmosfere quasi lunari di “Interlude” alla malia dell'emblematica e coinvolgente “The Case”, fino all'irresistibile “Ja-Ma-La-Ma!”.Nella foto: Claudio Jr De Rosa