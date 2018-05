Condividi | Red 10:06 Sabato, il paese della Romangia ha ospitato una tappa del 18esimo raduno internazionale organizzato dal Team Africa twin Sardegna Africa twin romba a Sennori



SENNORI – Nei giorni scorsi, il 18esimo Raduno internazionale Africa twin ha fatto tappa a Sennori, portando oltre un centinaio di centauri alla scoperta della Romangia, delle bellezze del territorio e delle eccellenze enogastronomiche locali. In tour per quattro giorni in Sardegna, i motociclisti arrivati da tutto il mondo in sella ad una delle moto più amate dagli appassionati delle due ruote, si sono fermati a Sennori sabato, scoprendo un angolo dell'Isola finora sconosciuto, grazie al contributo fornito nell'organizzazione dal Team Africa twin Sardegna.