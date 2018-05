Condividi | Red 9:04 Il presidente dell´AlgheroBike si è piazzato quinto nella categoria Master 5 della seconda edizione della Granfondo Laghi e nuraghi, specialità Point to point, corsa domenica a Nurri-Orroli Mountain bike: Luciano Catogno quinto



ALGHERO - Si è disputata domenica a Nurri- Orroli la seconda edizione della Granfondo Laghi e nuraghi, gara di mountain bike, specialità Point to point, sulla distanza di 50chilometri. Il percorso, molto suggestivo, è stato disegnato ai piedi e lungo il Flumendosa con passaggi spettacolari in double e singletreack intorno al lago. Salite scorrevoli, ma con pendenze importanti: infatti, si sfioravano i 1500metri di dislivello final . Giornata perfetta e le condizioni del terreno ottimali per i quasi 170 ciclisti in gara.



Partenza dai piedi del lago, dove si affrontavano da subito 3chilometri di asfalto in salita e si creava subito la prima scrematura del gruppo. A farla da padrone, gli Elite Jacopo Billi (2h19') e Marzio Deho (2h23'), che chiudevano la gara ai primi due posti della classifica assoluta. Poi, via via tutti gli altri, fino ad arrivare alla 37esima posizione assoluta conquistata dal presidente dell’Algherobike Luciano Catogno, unico atleta algherese presente, che ha chiuso quinto nella categoria Master 5 in 3h04'.



Grande supporto dal fotografo ufficiale del team Algherobike Pierfranco Frau, che da qualche mese accompagna gli atleti nelle trasferte domenicali. Prossimo appuntamento, domenica 6 Maggio, all'“Arborea in mountainbike”, per la quinta prova del Gran prix Massimo Melis, ed a Lunamatrona, per la Stranuraghi, gara su strada.



