Cagliari: conferenza di Attilio Mastino

CAGLIARI - Efisio si converte al Cristianesimo ed all’arrivo in Sardegna si rifiuta di combattere i suoi correligionari. Il Museo archeologico nazionale di Cagliari, per far conoscere le vicende del soldato Efisio, inviato dalla Siria, di cui era originario, fino in Sardegna per combattere i cristiani, nell’ambito delle iniziative legate alla mostra “Efisio. Martirizzato dai romani, santificato dai cristiani, venerato dai contemporanei”, domani, giovedì 3 maggio, alle 17.30, nella Sala didattica del Museo, in Piazza Arsenale 1, nella Cittadella dei Musei, propone una conferenza di Attilio Mastino, già ordinario di Storia romana negli Atenei di Cagliari e Sassari e rettore dell’Università degli studi di Sassari, dal titolo “La Sardegna all’epoca di Efisio”.



Lo studioso illustrerà le vicende della Sardegna romana in età imperiale ed in particolare dell’epoca in cui visse Efisio, una fase storica particolarmente importante per i cambiamenti che si stavano delineando a seguito della diffusione del Cristianesimo. L'evento è il terzo di una serie di appuntamenti che ogni giovedì vedranno la partecipazione di esperti e studiosi per un approfondimento culturale su temi di grande interesse legati alla mostra.



