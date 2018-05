Condividi | Red 9:53 L´evento è organizzato dalla Fidapa Bpw Italy, in programma sabato 5 maggio, nel Parco regionale di Porto Conte, all´interno della rassegna Poesia e musica per Emozioni di primavera



ALGHERO - “Poesia e musica” è un evento della Fidapa Bpw Italy, in programma sabato 5 maggio, alle 17.30, nel Parco regionale di Porto Conte, all’interno della rassegna “Emozioni di Primavera”. La presidente della Sezione di Alghero Maria Antonietta Fois darà il benvenuto alle Sezioni di Porto Torres e Sassari, che si incontreranno per una piacevole serata all’insegna della condivisione e promozione della cultura di genere, con l’intento di valorizzare le opere delle socie che racconteranno, in versi o in prosa, attraverso le varie sfaccettature degli affetti, del sogno, delle sconfitte e delle speranze, indelebili frammenti di vita.



Parteciperanno le poetesse Margherita Lendini e Viviana Bonello Visconti di Alghero, Anna Berretta di Porto Torres, Grazia Elisabetta Coradduzza di Sassari (con versi in sassarese) e le scrittrici Rosalba Crillissi, Luisa Casiraghi ed Adriana Mannias. Fulvia Cervai e Marisa Brugna narreranno temi e ricordi della loro infanzia, legati al sofferto esodo dalla terra natale, introdotti dalla poesia “Onda migrante” della poetessa Mannias sull’esodo dei nostri tempi.



La parte musicale è affidata al cantautore Paolo Dessì, che aprirà la serata con la canzone "Non lasciarmi indietro", su testo di Cristina Ibba, già socia della Fidapa di Alghero, per concludere con brani dei poeti algheresi Antoni Coronzu e Raffaele Catardi. L'ingresso è libero ed aperto a tutti.