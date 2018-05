Condividi | Red 22:04 Per la terza volta consecutiva, Ilaria e Nicola salgono sul gradino più alto del podio della Terza fase del Gran Prix di kata Memorial Bisi, eseguendo il Kata “Kodokan goshin jitsu” Judo: i Placidi sbancano Reggio Emilia



ALGHERO - Si è disputata a Reggio Emilia la Terza fase del Gran Prix di kata Memorial Bisi, circuito importante, che vede sempre più in crescita il mondo dei kata in Italia. Sono i numeri a portare dati oggettivi: sessantacinque le coppie provenienti da tutta Italia, che hanno gareggiato dividendosi nei cinque Kata.



Un segnale forte, che indica l'assiduo lavoro che ai vertici si sta svolgendo per ampliare una vena importante delle arti marziali. Dalla Sardegna, per la terza volta consecutiva, si aggiudicano il primo posto i judoka Ilaria e Nicola Placidi, del Judo Club Alghero, eseguendo il Kata “Kodokan goshin jitsu”. Unici atleti provenienti dalla Sardegna, hanno rappresentato al meglio la loro terra e dato onore alle orme dei loro maestri, Gavino e Monica Piredda.



