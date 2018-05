Condividi | Red 21:02 La Protezione civile regionale ha attivato tutti i sistemi territoriali secondo le procedure definite in caso di avvisi di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico. A scopo precauzionale, l'assessore regionale con delega alla Protezione civile Donatella Spano ha voluto fare il punto con la Sala operativa regionale integrata Maltempo: dighe sotto controllo



CAGLIARI - La Protezione civile regionale ha attivato tutti i sistemi territoriali secondo le procedure definite in caso di avvisi di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico. Inoltre, a partire da questo pomeriggio (martedì), gli invasi di Santa Vittoria nell'Oristanese, di Maccheronis nel Nuorese e di Santa Lucia in Ogliastra stanno effettuando il rilascio di acqua a valle di entità variabile in funzione della portata di arrivo. La situazione in prossimità delle dighe è continuamente presidiata.



A scopo precauzionale, l'assessore regionale con delega alla Protezione civile Donatella Spano ha voluto fare il punto con la Sala operativa regionale integrata, con il Centro funzionale decentrato e con il Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas. Alla Sori non sono finora arrivate richieste di aiuto ed il personale continua a monitorare il fenomeno ventiquattro ore su ventiquattro, come previsto dall'operatività in caso di allerta per rischio idraulico ed idrogeologico.



L'evento meteorologico atteso per oggi prosegue secondo le previsioni, ma la popolazione è invitata a mantenere sempre la massima attenzione. Infatti, la Protezione civile ha esteso a tutta la Sardegna e per tutta la giornata di domani, mercoledì 2 maggio, l'avviso di criticità moderata (codice arancione)