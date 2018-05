Condividi | Red 16:11 Nel fine settimana, si è tenuta a Cagliari una tappa del Campionato Zonale Laser organizzato dalla locale Lega navale. Podio formato da Sofia Sechi (Yc Cannigione), prima a pari punti con Tobia Dal Cero (Yc Porto Rotondo) ed Enrico Tanferna (Yacht club Alghero) Yacht Club Alghero sul podio



ALGHERO - Nel fine settimana, si è tenuta a Cagliari una tappa del Campionato Zonale Laser organizzato dalla locale Lega navale. Una gara caratterizzata da un campo di regata molto tecnico per le condizioni meteo presenti.



Il podio finale ha visto festeggiare Sofia Sechi (Yc Cannigione), prima a pari punti con Tobia Dal Cero (Yc Porto Rotondo) ed Enrico Tanferna (Yacht club Alghero). Inoltre, la compagine algherese ha visto concludere la tappa con buoni parziali Bianca Spanedda, Filippo Sini, Najara Manueddu e Davide Deriu, che hanno concludso rispettivamente al settimo, ottavo, 11esimo e 15esimo posto nella classifica generale. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 19 e domenica 20 maggio, a Cannigione, con la seconda tappa del Campionato.