Condividi | Red 15:07 Il Centro funzionale decentrato della Regione autonoma della Sardegna ha annunciato che, dalle 14 di oggi e fino alle 23.59 di domani, mercoledì 2 maggio, si prevede il livello di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato ed idraulico su tutta l´Isola Maltempo: allerta arancione in tutta l´Isola



ALGHERO - Il Centro funzionale decentrato della Regione autonoma della Sardegna, visto il bollettino di criticità n.121/2018 di oggi (martedì), ha annunciato che, dalle 14 di oggi e fino alle 23.59 di domani, mercoledì 2 maggio, si prevede il livello di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato ed idraulico su tutta l'Isola. Infatti, tutte le zone sarde sono indicate oggi come “zone di allerta”.



Si tratta di Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro. Come spiegato dal Centro, in simili condizioni meteorologiche, si possono verificare danni diffusi ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali ed attività antropiche interessati da frane o da colate rapide, alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d'acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e/o a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico; pericolo per la pubblica incolumità e possibili perdite di vite umane.