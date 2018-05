video Condividi | S.O. 13:15 Pillole-Anfi: l´alzabandiera di Alghero



Le immagini dell´alzabandiera andato in scena in Piazza Porta Terra ad Alghero, in occasione del XX Raduno Nazionale dell´Associazione Nazionale Finanzieri d´Italia, alla presenza dei massimi esponenti nazionali della Guardia di Finanza, autorità militari e civili.