Condividi | A.S. 12:38 Confermate tutte le previsioni: piogge intense su tutta la Sardegna, con particolare riferimento al Sassarese. Peggioramenti in vista: rischio alluvione sell´isola. Confermata (per ora) l´allerta meteo fino alle 24 di mercoledì Pioggia: 30mm a Oristano, 20 ad Alghero



ALGHERO - Primo Maggio 2018 caratterizzato dal forte maltempo sulla Sardegna: sta piovendo in modo intenso da stamattina su gran parte dell'Isola, dove sono già caduti 33mm di pioggia a Oristano, 30mm a Sassari, 25mm ad Iglesias e 20mm ad Alghero. Un vero peccato per i numerosi turisti presenti soprattutto in Riviera del Corallo per il lungo ponte festivo. Sorridono agriturismo e ristoranti anche in centro, presi d'assalto per il pranzo al coperto.



Il sole resiste soltanto al Sud, in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, dove le temperature sono elevate con punte di +27°C già di prima mattina nel Salento. Ampie schiarite anche lungo le Regioni Adriatiche, al Nord/Est, nell’area alpina, in Piemonte e in Campania dove però avanzano le prime velature del peggioramento proveniente dal Tirreno.



Secondo le previsioni del MeteoWeb, arriva così sull’Italia il primo brusco peggioramento primaverile: una tempesta Afro-Mediterranea che nei prossimi due-tre giorni risalirà dal deserto del Sahara al mar Tirreno provocando ancora piogge torrenziali e nubifragi su gran parte del Paese. E la Regione più colpite sarà ancora la Sardegna, che rischia una pesante alluvione, con la speranza che non si registrino danni. Commenti ALGHERO - Primo Maggio 2018 caratterizzato dal forte maltempo sulla Sardegna: sta piovendo in modo intenso da stamattina su gran parte dell'Isola, dove sono già caduti 33mm di pioggia a Oristano, 30mm a Sassari, 25mm ad Iglesias e 20mm ad Alghero. Un vero peccato per i numerosi turisti presenti soprattutto in Riviera del Corallo per il lungo ponte festivo. Sorridono agriturismo e ristoranti anche in centro, presi d'assalto per il pranzo al coperto.Il sole resiste soltanto al Sud, in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, dove le temperature sono elevate con punte di +27°C già di prima mattina nel Salento. Ampie schiarite anche lungo le Regioni Adriatiche, al Nord/Est, nell’area alpina, in Piemonte e in Campania dove però avanzano le prime velature del peggioramento proveniente dal Tirreno.Secondo le previsioni del, arriva così sull’Italia il primo brusco peggioramento primaverile: una tempesta Afro-Mediterranea che nei prossimi due-tre giorni risalirà dal deserto del Sahara al mar Tirreno provocando ancora piogge torrenziali e nubifragi su gran parte del Paese. E la Regione più colpite sarà ancora la Sardegna, che rischia una pesante alluvione, con la speranza che non si registrino danni.