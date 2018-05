video Condividi | M.V. 11:11 Piazza Civica abbraccia l´Unesco



Nella cornice di Piazza Civica, sotto le lanterne "griffate" Antonio Marras arricchite dal corallo rosso, si chiude ad Alghero la lunga e intensa giornata dell'International Jazz Day con il progetto Three + Four del trio Timepiece che riunisce volti noti del jazz isolano - il pianista Mariano Tedde, il contrabbassista Nicola Muresu e il batterista Massimo Russino - allargato a settetto con i fiati di Luca Chessa e Sarah Cannoni ai sassofoni, Emanuele Dau alla tromba e Emiliano Desole al trombone: lo stesso organico che lo scorso febbraio ha consegnato alle tracce di un album il proprio discorso musicale, fatto di brani originali e arrangiamenti di Tedde e Muresu concepiti in origine per il trio, che spaziano dal post bop alle ballads, alle influenze brasiliane del samba e della bossa nova. Le immagini sul Quotidiano di Alghero