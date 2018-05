Condividi | Red 7:22 Telefonata gratuita all´800/714999 per prenotare prestazioni libero professionali intramoenia. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15. Per tutte le altre prestazioni il cittadino potrà contattare direttamente il medico Aou Sassari: da giovedì numero verde Alpi



SASSARI - Un numero verde gratuito, 800.714.999, per prenotare prestazioni libero professionali (regime Alpi) dei medici dell'Aou che svolgono attività intramoenia. Sarà attivo a partire da oggi (mercoledì), e consentirà ai cittadini di prenotare, ricevere informazioni e disdire le prestazioni sanitarie in regime libero professionale erogate dai professionisti Aou di Sassari autorizzati. Da oggi, i cittadini avranno uno strumento in più per prenotare una visita medica. Le prestazioni prenotabili saranno esclusivamente le visite specialistiche, quelle di controllo e gli esami strumentali senza sedazione. Per tutte le altre prestazioni il cittadino potrà contattare direttamente il medico, previa autorizzazione dello stesso, che valuterà l'opportunità della visita.



Numerose le prestazioni erogate e che possono essere anche consultate sul sito internet dell'Aou di Sassari nella pagina dedicata a “Medici intramoenia” sotto la sezione “Servizi al cittadino”, dove sono elencati anche i medici, gli orari e le tariffe. Il numero verde attivato dall'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari rappresenta un servizio aggiuntivo per i cittadini e contribuisce a rendere più facile l'accesso alle prestazioni sanitarie. Il servizio Alpi, attività libero professionale intramuraria, consente di aumentare la disponibilità delle prestazioni sanitarie e di migliorare la qualità complessiva dei servizi, mettendo a disposizione del paziente conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative tecnologiche e strutturali dell'Aou.



Al numero verde Alpi risponderanno operatori dell'Aou di Sassari. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15. Il pagamento delle prestazioni può essere effettuato agli sportelli di cassa ticket dell'Aou (contanti, bancomat o carte di credito), oppure negli studi privati mediante mezzi di pagamento elettronici (Pos). Per poter effettuare prestazioni in regime Alpi, non è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.