Finanza: il comandante Toschi a Sassari

SASSARI - Ieri mattina (lunedì), a conclusione del 20esimo raduno dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, svoltosi ad Alghero nel lungo fine settimana, il comandante generale della Guardia di finanza, generale di Corpo d'armata Giorgio Toschi, si è recato in visita al Comando provinciale di Sassari. L’Autorità di vertice del Corpo è stata accolta, dopo aver ricevuto gli onori di rito, dal comandante interregionale dell’Italia centrale, generale di Corpo d'armata Edoardo Valente, dal comandante regionale, generale di Brigata Bruno Bartoloni e dal comandante provinciale di Sassari, colonnello Antonello Reni.



Nel corso della visita, il comandante generale ha dapprima assistito ad un briefing istituzionale tenuto dal comandante provinciale, nel quale sono stati esaminati gli aspetti socio-economici della provincia di Sassari ed i risultati conseguiti nell’ultima annualità. A seguire, l’alto ufficiale ha incontrato i comandanti dei Reparti dipendenti ed una rappresentanza del personale del Comando provinciale.



Il generale ha affrontato varie tematiche dal benessere del personale, alla logistica, all’attività operativa, ricordando alle Fiamme gialle sarde ruolo e peculiarità della Guardia di finanza, moderna Istituzione, capace di corrispondere rapidamente ed efficacemente a tutti i mutamenti del contesto generale, a tutela degli interessi economico-finanziari del Paese, dell’Unione europea e di tutti i cittadini. Il generale Toschi si è complimentato per i risultati conseguiti nei vari settori di servizio. L’occasione è stata propizia per ribadire a tutti i finanzieri l’importanza del servizio svolto quotidianamente dalle Fiamme gialle, una Forza di polizia economico finanziaria con una vocazione sempre più rivolta al sociale.



