Via alle domande on-line per accedere agli incentivi. La procedura è a sportello e le istanze verranno istruite secondo l'ordine cronologico di invio telematico delle stesse, fino all'esaurimento delle risorse, che ammontano anche quest'anno a 2,5milioni di euro Più turismo più lavoro: bando in Sardegna



CAGLIARI - Via alle domande per “Più turismo, più lavoro”: venerdì 4 maggio, a partire dalle 10, si apre il termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte delle imprese interessate, che avverrà esclusivamente on.line (attraverso il Sistema informativo lavoro). La procedura è “a sportello” e le istanze verranno istruite secondo l’ordine cronologico di invio telematico delle stesse, fino all’esaurimento delle risorse, che ammontano anche quest’anno a 2,5milioni di euro. Tutte le informazioni su come presentare le domande sono reperibili sul sito internet SardegnaLavoro, mentre la modulistica completa è disponibile sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. È anche attivo un Servizio Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18, telefonando al numero 070/513922.



«Con questa terza annualità di Più turismo, più lavoro – spiega l’assessore regionale Virginia Mura - onoriamo l’impegno di una pianificazione triennale degli stanziamenti, fatta nel 2016, al varo della prima edizione, al comparto alberghiero sardo, ma soprattutto intendiamo replicare e consolidare i buoni risultati delle edizioni precedenti. La misura vuole contribuire all'allungamento della stagione turistica, obiettivo strategico della Regione, attraverso la creazione di occupazione di buona qualità. Un’esigenza particolarmente sentita, proprio nel settore turistico, che essendo legato alla stagionalità vede meno agevole la creazione rapporti di lavoro duraturi e stabili», conclude la titolare del Lavoro.



Più turismo, più lavoro prevede incentivi per le imprese ricettive che procedono all’estensione della durata dei contratti di lavoro. L’incentivo consiste in un contributo di 600euro al mese per ogni contratto a tempo determinato full time nei “mesi spalla” di marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre. Per ogni contratto a tempo indeterminato full time, di nuova stipula o frutto della trasformazione di un contratto a tempo determinato, è previsto un bonus una tantum di 7mila euro. Il contributo una tantum sarà pari a 14mila euro nel caso di assunzione di lavoratori molto svantaggiati o di disabili. In caso di contratto part time verticale a tempo indeterminato, gli importi saranno rimodulati in relazione alla percentuale di lavoro prestato, che non potrà essere inferiore al 60percento. L’aiuto concesso dalla Regione non potrà superare i 40mila euro per ogni singola impresa.



