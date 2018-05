Condividi | Red 11:11 Al via da lunedì 7 maggio, la campagna abbonamenti per la Stagione 2018-19 de La grande prosa e teatro circo 2018-19, organizzata all´Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” ed al Teatro Massimo Cedac a Cagliari: campagna abbonamenti



CAGLIARI - Al via da lunedì 7 maggio, la campagna abbonamenti per la Stagione 2018-19 de La grande prosa e teatro circo 2018-19, organizzata dal Cedac all'Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” ed al Teatro Massimo di Cagliari. Undici titoli in cartellone, da ottobre ad aprile 2019, con i grandi protagonisti della scena tra i grandi classici del Novecento e le trasposizioni di immortali capolavori.



Artisti del calibro di Carlo Cecchi (indimenticabile protagonista di “Morte di un matematico napoletano” di Mario Martone) e Pierfrancesco Favino, per un cartellone che spazia dal “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes all'“Enrico IV” di Luigi Pirandello, per un viaggio tra storie ed emozioni. La Biglietteria del Teatro Massimo (in Via E. DeMagistris 12, a Cagliari) sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.30.



Da lunedì 7 a venerdì 18 maggio via al rinnovo degli abbonamenti; da lunedì 21, sarà possibile effettuare cambi di posto e turno. A partire da lunedì 28 maggio, saranno in vendita i nuovi abbonamenti. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web biglietteria@cedacsardegna.it, telefonare al numero 345/4894565, o visitare il sito internet del Cedac Sardegna.



Nella foto (di Fabio Lovino): Pierfrancesco Favino