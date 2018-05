Condividi | Red 10:07 Venerdì sera, nella chiesa San Giovanni Bosco, in Via Washington 6, avrà inizio il primo concerto d´apertura della seconda edizione di “Ascolta classica”, rassegna concertistica promossa dall´associazione Archi di primavera Mauro Uselli: solitude flute a Sassari



ALGHERO - Venerdì 4 maggio, alle 19, nella chiesa San Giovanni Bosco, in Via Washington 6, a Sassari, avrà inizio il primo concerto d'apertura della seconda edizione di “Ascolta classica”, rassegna concertistica promossa dall'associazione Archi di primavera. Il grande riscontro positivo del pubblico partecipante nella passata edizione stimolato gli ideatori ad una nuova edizione del 2018, organizzando un calendario con interessanti concerti dedicati al tema della meditazione in diverse città d'Italia, tra cui Sassari, Viterbo e Napoli.



L’obiettivo della direzione artistica e della rassegna sta nell'accompagnare gli ascoltatori in un viaggio meditativo-spirituale per cogliere sia la bellezza della musica e delle note, sia l'importanza nel dedicare anche un'ora alla ricerca della calma e della chiarezza spirituale, trasportati e persuasi dalle fugaci note degli autori classici, è un'iniziativa che fonde la musica con l'aspetto interiore meditativo. Il primo concerto d'apertura a Sassari, dal titolo “Solitude flute”, verrà affidato al musicista algherese Mauro Uselli, autentico flautista originale apprezzato come sensibile interprete e grande comunicatore musicale, protagonista da sempre di positivi concerti in Italia ed all'estero.



Il flautista proporrà un live minimale per flauto solo, che darà spazio a tutta la carica emozionale del suono del flauto, un'interessante ricerca del timbro fuso con le voci della natura. Il programma meditativo prevede originali rivisitazioni al flauto della Ciaccona, ultimo movimento della partita per violino solo n.2 in re minore Bwv1004 ed inoltre un'esposizione di vari movimenti tratti dalle Suites per Violoncello, tra cui la suite n.3 in do maggiore Bwv1009 di J.S.Bach. Sul finale, evoluzioni di Paganini.



