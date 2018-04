Condividi | Red 21:07 Giovedì mattina, il Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle attività e manifestazioni previste ad Alghero dal 5 all´11 maggio, “I Vigili del fuoco, lo sport e la cultura dell´emergenza", evento organizzato dal Comando, con la partecipazione del Comune di Alghero e della Consulta per la sicurezza antincendi I Vigili del fuoco ad Alghero: giovedì la presentazione



ALGHERO - Giovedì 3 maggio, alle 10.30, al Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, in Piazza Conte di Moriana 1, è prevista la conferenza stampa di presentazione delle attività e manifestazioni previste ad Alghero da sabato 5 a venerdì 11 maggio. “I Vigili del fuoco, lo sport e la cultura dell'emergenza”, l'evento organizzato dal Comando, con la partecipazione del Comune di Alghero e della Consulta per la sicurezza antincendi, verrà illustrato dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco Franco Mario Falbo e dal sindaco di Alghero Mario Bruno. Tanti gli eventi in programma ad Alghero, ai quali parteciperanno i vertici del Dipartimento, della Direzione regionale e del Comando di Sassari del Cnvvf, nonché organismi provinciali e regionali di Protezione civile, vertici delle Amministrazioni locali e delle Istituzioni di pubblica sicurezza.



