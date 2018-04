Condividi | Red 19:02 Sono dodici i candidati per il rinnovo del Consiglio direttivo. Le elezioni sono previste per domenica 6 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, nei locali della Parrocchia del Sacro Cuore di San Marco Cdq Fertilia-Arenosu: chiusa la lista delle candidature



ALGHERO - Sono dodici i candidati per il rinnovo del Consiglio direttivo del Comitato di quartiere di Fertilia-Arenosu. Sono Rosa Abruzzese, Pier Giuseppe Brao, Lorena Calebotta, Roberto Cassitta, Chiara Colledanchise, Monica Littera, Stefano Mura, Dino Robotti, Luca Rondoni, Antonio Saiu, Luciano Solinas e Franca Venier.



Con la chiusura della candidature, è stato ufficializzato anche il giorno delle votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, che si svolgeranno nella Città di fondazione di Fertilia domenica 6 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, nei locali della Parrocchia del Sacro Cuore di San Marco. Per poter esprimere il voto, i residenti aventi diritto, i proprietari di immobili che si trovano nella borgata e nell’Agro, i proprietari di attività commerciali ed agricole, sarà sufficiente presentarsi al seggio. Il Direttivo uscente auspica «come sempre avvenuto negli ultimi trentacinque anni, che i cittadini numerosi partecipino al voto. Questo è un grande momento di democrazia che dovrà esprimere i rappresentanti del Cdq, che da tempo con molto impegno e sacrifici, hanno rappresentato gli interessi collettivi della borgata nelle sedi istituzionali. E nonostante da qualche parte, si tenti di sminuire il lavoro e i risultati portati a compimento, i rappresentanti della borgata hanno sempre goduto di stima e prestigio presso gli interlocutori istituzionali. Il comitato uscente lascia sul tavolo progetti che stanno andando a compimento, fra questi si ricordano i camminamenti sul Ponte di Fertilia, il progetto pilota di riqualificazione urbana del centro matrice della borgata».



«Giova ricordare infatti – proseguono i rappresentanti uscenti - che il Cdq è fra i componenti del Comitato di controllo del Piano di intervento di riqualificazione, istituito dalla Regione Sardegna. Per quanto riguarda il Piano di azione, la Regione, di concerto con il Comune di Alghero, ha recepito le proposte elaborate dal Cdq di Fertilia. A breve, la Regione riunirà i componenti la Consulta per presentare l'elaborato definitivo, e successivamente l'assessore Alessandro Balzani e il sindaco Mario Bruno, lo presenterà nel dettaglio alla collettività nel corso di una assemblea pubblica. Con l'auspicio, come pare da rassicurazioni pervenuto a livello regionale e comunale, che i lavori del Primo comparto verosimilmente potranno partire entro l'anno. Altri importanti punti sono da portare a compimento, e sarà obiettivo del nuovo Direttivo promuovere tutte le iniziative che si riterranno più opportune, per dare alla Borgata la dignità che merita, nell'ambito di un corretto rapporto fra istituzioni e organi del territorio che essi rappresentano», conclude il Consiglio direttivo.